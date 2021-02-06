Suriyeli kadını öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde Suriyeli bir kadının, evinde elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye çıkarıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Suriyeli bir kadının, evinde elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye çıkarıldı.

Karaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Türkiyye El Mohammed'i (50) öldürüp, iki cep telefonu, para ve ziynet eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Olay

Ortaca'da 31 Ocak'ta, Suriye uyruklu kadın elleri plastik kelepçeyle bağlanmış, boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada olayla ilgili Suriye uyruklu Ö.E.A. yurt dışına kaçmak için gittiği Antalya'da, A.M. ile M.M'de Ortaca'da yakalanmıştı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada kadına ait iki cep telefonu, para ve ziynet eşyaları ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı