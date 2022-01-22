Son dakika haberi! Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi! Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'nde S.Y. ve C.Y'nin silah alım satımı yaptıkları ve izinsiz işletilen silah tamir atölyeleri bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev eklentilerindeki atölyelerinde yapılan aramada ruhsatsız 30 av tüfeği ve 8 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 57 bin 428 lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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