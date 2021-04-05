Son dakika haberi | Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi | Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal ettikleri ve gümrük kaçağı ürün sattıkları öne sürülenlere yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 33 litre etil alkol, 44 litre sahte içki, kıyılmış tütün, sigara sarma ve doldurma makineleri, cep telefonu ve aksesuarları, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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