Son dakika haberi: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçelerdeki bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar etil alkol, el yapımı içki, sahte alkollü içki, gümrük kaçağı alkol, 3 bin litre kaçak akaryakıt, çek, senet, kalem şeklinde suikast silahı, 10 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ile 2 balistik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 16 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, 42 şüpheli hakkında "FETÖ/PDY'ye üye olmak", "nitelikli yağma" ve "tefecilik" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması gözaltına alındı
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 22 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 12:22:11. #1.11#

title