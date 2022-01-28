Son dakika haberi: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

AA, Sabri Kesen - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Son dakika haber: Muğla'nın ilçelerinde düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın ilçelerinde düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte içki imal edip kaçak ürün sattıkları öne sürülenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Ortaca ve Milas ilçelerinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 37 litre etil alkol, 235 litre el yapımı alkol, 1,2 litre el yapımı viski, sahte içki yapımında kullanılan aromalar ve renklendiriciler, damıtma aparatları ile şişe kapakları ele geçirildi. Operasyonda N.D. gözaltına alındı.

Menteşe ilçesinde ise şüpheli M.O.Ç'nin aracı Aydın uygulama noktasında durduruldu. Aramada, kaçak olduğu belirlenen farklı boy ve ebatlarda hoparlöre el konuldu. Gözaltına alınan M.O.Ç. emniyete götürüldü.

Marmaris ilçesinde de şüphe üzerine ilçe girişinde durdurulan araçtaki aramada 6 kaçak matkap seti ele geçirildi. Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Alkol, Muğla, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title