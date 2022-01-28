Son dakika haberi: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın ilçelerinde düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte içki imal edip kaçak ürün sattıkları öne sürülenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Ortaca ve Milas ilçelerinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 37 litre etil alkol, 235 litre el yapımı alkol, 1,2 litre el yapımı viski, sahte içki yapımında kullanılan aromalar ve renklendiriciler, damıtma aparatları ile şişe kapakları ele geçirildi. Operasyonda N.D. gözaltına alındı.

Menteşe ilçesinde ise şüpheli M.O.Ç'nin aracı Aydın uygulama noktasında durduruldu. Aramada, kaçak olduğu belirlenen farklı boy ve ebatlarda hoparlöre el konuldu. Gözaltına alınan M.O.Ç. emniyete götürüldü.

Marmaris ilçesinde de şüphe üzerine ilçe girişinde durdurulan araçtaki aramada 6 kaçak matkap seti ele geçirildi. Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.