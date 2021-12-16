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Son dakika haber... Muğla'nın turistik ilçelerinde sahte alkol operasyonu

Son dakika haber... Muğla'nın turistik ilçelerinde sahte alkol operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından 'Zehir' operasyonunda Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Milas ilçelerinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından 'Zehir' operasyonunda Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Milas ilçelerinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde kaçak/sahte alkollü içki satışı yapan yerlerin tespitine yönelik düzenlenen "Zehir" operasyonuyla ilgili olarak Fethiye, Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerimizde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; 150 şişe sahte alkol, 30 litre el yapımı sahte alkol, 30 litre etil alkol, 50 adet alkol yapımında kullanılan anason/kit, ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 11 şüpheliye işlem yapılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA

Son dakika haber... Muğla'nın turistik ilçelerinde sahte alkol operasyonu

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