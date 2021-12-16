Son dakika haber... Muğla'nın turistik ilçelerinde sahte alkol operasyonu
Son dakika haber... Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından 'Zehir' operasyonunda Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Milas ilçelerinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi.
MUĞLA (İHA) - Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından 'Zehir' operasyonunda Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Milas ilçelerinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde kaçak/sahte alkollü içki satışı yapan yerlerin tespitine yönelik düzenlenen "Zehir" operasyonuyla ilgili olarak Fethiye, Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerimizde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; 150 şişe sahte alkol, 30 litre el yapımı sahte alkol, 30 litre etil alkol, 50 adet alkol yapımında kullanılan anason/kit, ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 11 şüpheliye işlem yapılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA
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