Son dakika haberi: Sivas'ta sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ULA, MUĞLA (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki imal eden ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen iki adreste ve bir araçta yapılan aramada, 11,5 litre sahte rakı, 8 litre sahte viski, 3 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 8 bidon ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.