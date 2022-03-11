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Son dakika haberi | Muğla'da sahte içki operasyonlarında 3 kişi yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika haberi | Muğla'da sahte içki operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Muğla'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye Grup Amirliği ekipleri, sahte alkole bağlı olayları önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 43 litre etil ve 5 litre el yapımı alkol ile alkol yapımında kullanılan 31 kit ele geçirildi. Şüpheli A.B. yakalandı.

Öte yandan, ekiplerce kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde 96 şişe sahte alkol bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Alkol, Muğla, Güncel, Haberler

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