Son dakika haberi: Muğla'da radar tespit cihazı kullanan sürücü gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Muğla'da radar tespit cihazı kullanan sürücü gözaltına alındı

Son dakika haberi: Muğla'da radar tespit cihazı kullanan sürücü gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilinde radar tespit cihazı bulunduran sürücü yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilinde radar tespit cihazı bulunduran sürücü yakalandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilen T.T.T'nin (43) kullandığı 06 TTT 63 plakalı SUV aracı, Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki kontrol noktasında durdurdu.

Ekiplerin yaptığı incelemede araçta radar tespit cihazı bulundu.

Gözaltına aldığı sürücüye 4 bin 67 lira trafik cezası kesildi.

Polis merkezine götürülen T.T.T, işlemlerinin ardından "Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen yasak cihazları araçta bulundurmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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