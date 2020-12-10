Son dakika haberi... Muğla'da özel harekat polislerine temel savunma eğitimi verildi
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Son dakika haberi... Muğla'da özel harekat polislerine temel savunma eğitimi verildi

10.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:40
Son dakika haberi... Muğla'da özel harekat polislerine temel savunma eğitimi verildi

Son dakika gündem haberi... Muğla'da, temel savunma eğitimini tamamlayan 17 özel hareket polisine başarı belgesi takdim edildi.

Muğla'da, temel savunma eğitimini tamamlayan 17 özel hareket polisine başarı belgesi takdim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polislere, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, 31 Ağustos-08 Aralık tarihleri arasında "Temel Savunma Eğitimi" verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 17 personel için Menteşe Spor Salonunda tören düzenlendi.

Başarı belgeleri Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından takdim edilen polisler, tören sonunda kısa bir gösteri yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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