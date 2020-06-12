Son dakika haberi | Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi | Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Son dakika haberi | Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
12.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:40

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Albay Kemal Topal Caddesi'ndeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla çevredeki otel ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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