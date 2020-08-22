Son dakika haberi... Muğla'da orman yangını Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Karapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki uçak, 6 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, iki dozer ve orman işçilerince söndürme çalışması başlatıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Kaynak: AA