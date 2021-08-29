Son dakika haberi! Muğla'da motosiklet sürücüsünün öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Son dakika haberi! Muğla'da motosiklet sürücüsünün öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Son dakika haberi! Muğla'da motosiklet sürücüsünün öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Siteler Mahallesi Adliye Kavşağı'nda, Ayhan Balyiyen (21) yönetimindeki 48 AAF 629 plakalı motosiklet, Mehmet Göçer (47) idaresindeki 54 DG 105 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balyiyen, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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