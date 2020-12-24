Köyceğiz'de kumar oynayan 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza
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Köyceğiz'de kumar oynayan 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza

24.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:01
Köyceğiz'de kumar oynayan 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Yeni Mahalle Fethiye-Muğla karayolu üzerindeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Kahvehaneye düzenlenen operasyonda içerideki 6 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Kahvehanede yapılan aramada, oyun taşları, yaz boz kağıtları ile şişelenmiş halde 9 litre el yapımı rakı, 48 şişe bira ele geçirildi.

Ekipler, 3'ü 65 yaş üzeri olduğu belirlenen 6 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kahvehanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 23 bin 980 lira ceza uyguladı. İşyeri sahibi A.M. hakkında da "kumar oynanması için yer temini ve karantina kurallarına uymamaktan" adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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