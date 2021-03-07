ANKARA-Muğla'da koyda çıkan yangına denizden müdahale
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ANKARA-Muğla'da koyda çıkan yangına denizden müdahale

07.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:10

Muğla'da koyda çıkan yangına denizden müdahaleMİLLİ Savunma Bakanlığı, Muğla Başsen Koyu'ndaki ormanlık alanda çıkan ve karadan ulaşılamayan yangına, denizden çıkarma gemileriyle araç ve personel taşınarak başarılı bir şekilde müdahale edildiğini duyurdu.

Muğla'da koyda çıkan yangına denizden müdahale

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Muğla Başsen Koyu'ndaki ormanlık alanda çıkan ve karadan ulaşılamayan yangına, denizden çıkarma gemileriyle araç ve personel taşınarak başarılı bir şekilde müdahale edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 gün önce Muğla'da bulunan Aksaz Sahil Gözetleme Karakol Komutanlığının güney batı istikametindeki Başsen Koyu'nda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın başladığı belirtildi. Akşam saatlerinde başlayan yangını söndürmek için bölgeye ilk olarak Aksaz Deniz Üs Komutanlığı yangın ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Yangın alanına karayolu ile ulaşılamayacağının belirlenmesi üzerine bu sefer devreye çıkarma gemilerimiz girdi. TCG Ç-149, TCG Ç-157 ve Ç-321 çıkarma gemileri ile Muğla Orman Müdürlüğüne ait 3 yangın arazözü deniz yolu ile hemen bölgeye sevk edildi. Bu sırada TCG KAŞ karakol gemisi ve Özgen römorkörü de yangına müdahale edecek 45 personeli bölgeye götürdü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan insansız hava araçları da (İHA) havadan kesintisiz görüntü sağlayarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alınarak bölgede soğutma işlemleri yapıldı. Böylece ilk defa karadan ulaşılamayan bir bölgeye denizden çıkarma gemileriyle araç ve personel nakli gerçekleştirilerek müdahale edilmiş oldu."

ANKARA-Muğla'da koyda çıkan yangına denizden müdahale
ANKARA-Muğla'da koyda çıkan yangına denizden müdahale
ANKARA-Muğla'da koyda çıkan yangına denizden müdahale
ANKARA-Muğla'da koyda çıkan yangına denizden müdahale
ANKARA-Muğla'da koyda çıkan yangına denizden müdahale
ANKARA-Muğla'da koyda çıkan yangına denizden müdahale
ANKARA-Muğla'da koyda çıkan yangına denizden müdahale
ANKARA-Muğla'da koyda çıkan yangına denizden müdahale
ANKARA-Muğla'da koyda çıkan yangına denizden müdahale
ANKARA-Muğla'da koyda çıkan yangına denizden müdahale

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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