Son dakika haberi! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 72 kişiye 197 bin lira ceza
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Son dakika haberi! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 72 kişiye 197 bin lira ceza

25.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:46
Son dakika haberi! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 72 kişiye 197 bin lira ceza

Bir son dakika haberine göre Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen 72 kişiye 197 bin 216 lira ceza uygulandı.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen 72 kişiye 197 bin 216 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 594 personelin katılımıyla, jandarmanın sorumluluk bölgesindeki 2 bin 258 işletme, 3 bin 240 araç ve sahillerde denetim yapıldı.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 72 kişiye 197 bin 216 lira para cezası kesildi.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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