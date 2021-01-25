Son dakika haberi! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 72 kişiye 197 bin lira ceza

Bir son dakika haberine göre Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen 72 kişiye 197 bin 216 lira ceza uygulandı.