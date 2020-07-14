Son dakika haberi: Muğla'da konut satışları yüzde 185,5 arttı Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla ilinde; konut satışları yüzde 185,5 arttı.

Muğla'da konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 185,5 oranında artarak 2 bin 587 oldu. Bu satışların 755'i ilk satış, Bin 832'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla Türkiye genelinde konut satışlarında yüzde 1,4'lük payla 22'nci sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 979,8 arttı

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 979,8 oranında artış göstererek Bin 231 oldu. Bin 231 ipotekli satışın 408'i ilk satış, 823'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,2 oranında artış göstererek Bin 356 oldu. Bu satışların 347'si ilk satış, Bin 9'u ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 61,8 azaldı

Muğla ilinde Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,8 oranında azalarak 29 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran ayında ilk sırayı 730 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 277 konut satışı ile Antalya, 180 konut satışı ile Ankara, 65 konut satışı ile İzmir ve 54 konut satışı ile Mersin izledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA