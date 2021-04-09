Son dakika haberi: Muğla'da komşusunu silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: Muğla'da komşusunu silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Muğla'da komşusunu silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde tartıştığı komşusunu silahla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tartıştığı komşusunu silahla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

İçmeler Mahallesi 175. Sokak'taki ikametine dış cephe tadilatı yaptıran B.B (44), komşusu M.C (44) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B, silahla M.C'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı M.C'yi Marmaris Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan B.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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