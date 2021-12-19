Son dakika haberi! Muğla'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika haberi! Muğla'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haberi! Muğla'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

A.K. idaresindeki 59 AAK 857 plakalı otomobil, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CPK 595 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücülerinden A.K, sıkıştığı yerden itfaiye ekibince kurtarıldı.

Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi! Muğla'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haberi! Muğla'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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