Son dakika haberi! Muğla'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi! Muğla'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

09.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:04
Son dakika haberi! Muğla'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri... Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza sonucu ters dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza sonucu ters dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ünal Özgan (56) idaresindeki 48 FAM 75 plakalı otomobil Ölüdeniz Mahallesi, Babadağ yolunda, yol kenarındaki kayalara çarparak ters döndü.

Kazada, araçta sıkışan Özgan için sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri Özgan'ı bulunduğu yerden kısa sürede çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Özgan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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