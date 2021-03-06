Son dakika haberi: Muğla'da Jandarma ve polisten sıkı denetimi
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Son dakika haberi: Muğla'da Jandarma ve polisten sıkı denetimi

06.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:51
Son dakika haberi: Muğla'da Jandarma ve polisten sıkı denetimi

Son dakika haberine göre Yüksek risk grubundaki iller arasında bulunan Muğla'da yeni normalleşme ile birlikte Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bölge Trafik Müdürlüğü Gökova Trafik İstasyon Amirliği ekipleri 'Dinamik denetim süreci'...

Yüksek risk grubundaki iller arasında bulunan Muğla'da yeni normalleşme ile birlikte Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bölge Trafik Müdürlüğü Gökova Trafik İstasyon Amirliği ekipleri 'Dinamik denetim süreci' kapsamında denetimlerini artırdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı Cumartesi günü vatandaşların yoğunluk oluşturması beklenen Ula Gölet'te jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde kontrol noktası oluşturuldu.

Gölete gelen araçlardaki vatandaşların HES kodu sorgulanırken, araçta 20 yaş altı, 65 yaş üstü vatandaşın olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca sürekli anonslarla vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapıldı.

Trafik yoğunluğunun arttığı Fethiye, Marmaris yol ayrımı Gökova kavşağında da Bölge Trafik Müdürlüğü Gökova Trafik İstasyon Amirliği ekipleri gün boyu denetim yaptı. Ekipler HES kodu sorgulamasının yanında maske denetimi de gerçekleştirdi.

Sürücüler pandemi kuralarına uymaları konusunda uyarılırken, taşıma yapan midibüs ve otobüslerde de maske, mesafe konularına dikkat çekildi. - MUĞLA

Son dakika haberi: Muğla'da Jandarma ve polisten sıkı denetimi
Son dakika haberi: Muğla'da Jandarma ve polisten sıkı denetimi
Son dakika haberi: Muğla'da Jandarma ve polisten sıkı denetimi
Son dakika haberi: Muğla'da Jandarma ve polisten sıkı denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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