Son dakika haberi... Muğla'da iki araca çarpan panelvan devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Milas ilçesinde, iki araca çarpan panelvanın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, iki araca çarpan panelvanın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ersan Çam'ın kullandığı 09 VG 510 plakalı sebze ve meyve taşıyan panelvan, Milas-Bodrum kara yolunun 30. kilometresinde park halindeki taksiye ardından da seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince devrilen araçtan çıkartılan Durdu Çimen ise 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA