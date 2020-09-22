Son dakika haberi: Muğla'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli öldü
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Son dakika haberi: Muğla'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli öldü

Son dakika haberleri... Muğla'nın Ortaca ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Muğla'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli öldü
22.09.2020 16:29 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:33

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İsmail B'nin kullandığı 09 ACK 688 plakalı hafif ticari araç, Ortaca-Dalyan kara yolu Ekşiliyurt Mahallesi'nde elektrikli bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Arslan'a (77) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Arslan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Arslan'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Sürücü İsmail B. gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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