Son dakika haberi! Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Son dakika haberi! Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

05.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:39
Son dakika haberi! Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Son dakika haberi... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen polis ekibi, şüpheliyi gizlendiği adreste yakaladı.

Hüküm giyen Y.K'nin kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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