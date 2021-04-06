Muğla'da haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, "Zorla senet imzalatmak" suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.İ. ile aynı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. ve "Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.İ. yakalanarak jandarmaya götürüldü.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç