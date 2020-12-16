Evde çıkan yangında bir kişi öldü
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Evde çıkan yangında bir kişi öldü

16.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:32

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Foça Mahallesi'ndeki iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evdeki Metin Uçkun'un (59) yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

Uçkun'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Evde çıkan yangında bir kişi öldü
Evde çıkan yangında bir kişi öldü
Evde çıkan yangında bir kişi öldü
Evde çıkan yangında bir kişi öldü
Evde çıkan yangında bir kişi öldü
Evde çıkan yangında bir kişi öldü
Evde çıkan yangında bir kişi öldü
Evde çıkan yangında bir kişi öldü
Evde çıkan yangında bir kişi öldü
Evde çıkan yangında bir kişi öldü
Evde çıkan yangında bir kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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