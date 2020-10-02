Son dakika haberi: Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

02.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:42
Son dakika haberi: Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir sitede arıtma işi yapan Ayhan Köse, pis suyu pompayla çektiği sırada elektrik akımına kapıldı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köse'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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