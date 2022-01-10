Son dakika haberi... Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Ş.Ş'nin Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin Bodrum Otogarı'nda olduğunu belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 465 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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