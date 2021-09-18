Son dakika haberi... Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bilal Kara idaresindeki 48 HK 615 plakalı otomobil, Kargı Mahallesi Zeybekler Sokak Kanalbaşı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kara'nın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık."