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Son dakika haberi... Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bilal Kara idaresindeki 48 HK 615 plakalı otomobil, Kargı Mahallesi Zeybekler Sokak Kanalbaşı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kara'nın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

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