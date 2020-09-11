Son dakika haberi: Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü.
11.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:32
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü.
Karagözler Mahallesi Yarımada mevkisi Küçük Samanlık koyunda bulunan jeneratörden çıktığı belirtilen alevler, ormana sıçradı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazözle orman işçileri ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında bir hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
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Kaynak: AA