Son dakika gündem: Muğla'da 'change oto' operasyonu: 11 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika gündem: Muğla'da 'change oto' operasyonu: 11 gözaltı

12.02.2021 10:26 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:36
Son dakika gündem: Muğla'da 'change oto' operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika habere göre MUĞLA'nın Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde, çalıntı araçların, motor ve şase numaralarını değiştirip (change) piyasaya sürdükeri belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde, çalıntı araçların, motor ve şase numaralarını değiştirip (change) piyasaya sürdükeri belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyeti ekipleri, çalıntı araçların motor ile şase numaralarını değiştirerek, piyasaya süren şüphelileri tespit etti. Polis ekipleri, araçların parçalara ayrıldığı Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde 15 adrese dün akşam eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü şase numarası kazınmış, 3'ü haciz nedeniyle el koyma kararı bulunan toplam 7 otomobil ile 7 araç motoru, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 53 fişek, 4 hurdaya ayrılmış araç plakası, çok sayıda montaja hazır şase, 1 muşta, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Motor ve şase numarası değiştirilip, piyasaya sürülen çalıntı otomobillerin satışından elde edildiği değerlendirilen 287 bin 412 lira bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler B.A., A.A., E.Y., S.S., H.G., S.S., Ü.V., D.D., T.A., E.S., ve A.S. polisteki işlemlerinin ardından bu sabah Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi.

Son dakika gündem: Muğla'da 'change oto' operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika gündem: Muğla'da 'change oto' operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika gündem: Muğla'da 'change oto' operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Tolga Ciğerci Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Mahkeme Meteoroloji
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Muğla'da 'change oto' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 10:36:58. #1.14#
title