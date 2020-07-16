Son dakika haberi... Muğla'da cennet koyda korkutan yangın
Son dakika haberi: Muğla'da cennet koyda korkutan yangınMUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki Göbün Koyu'nda bulunan ormanlık alanda, yangın çıktı.
16.07.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:06
Muğla'da cennet koyda korkutan yangın
MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki Göbün Koyu'nda bulunan ormanlık alanda, yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı koydaki alevlere havadan müdahale ediliyor.
Göbün Koyu'ndaki ormanlık alanda, bugün saat 13.40'ta yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı gözetleme kulesindeki görevlinin dumanları fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye, 2 helikopter sevk edildi. Sahile yakın noktadaki yangın, karadan ulaşımın olmaması nedeniyle korkuttu.
Ekipler, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, helikopterlerle sorti yapıp su atarak müdahale bulunuyor.
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Kaynak: DHA