Son dakika haberi | Muğla'da bir yangın daha çıktı
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Son dakika haberi | Muğla'da bir yangın daha çıktı

Son dakika haberi | Muğla'da bir yangın daha çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yeni bir noktada bir orman yangını daha çıktı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yeni bir noktada bir orman yangını daha çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere Çavdır Mahallesi ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgede yangın söndürme çalışmalarının başladığı öğrenildi.

(Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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