Son dakika haberi | Muğla'da bir kişinin denizde kaybolduğu ihbarı ekipleri alarma geçirdi
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Son dakika haberi | Muğla'da bir kişinin denizde kaybolduğu ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Son dakika haberi | Muğla'da bir kişinin denizde kaybolduğu ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Muğla'nın Ula ilçesinde, bir kişinin denizde kaybolduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

Muğla'nın Ula ilçesinde, bir kişinin denizde kaybolduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

Akyaka Mahallesi'ndeki orman kamp alanı sahilinde bir kişinin denizde kaybolduğunu ileri süren tatilci, durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgede, 3 sahil güvenlik botu ve 2 dalgıç ile arama çalışması başlatıldı.

Herhangi bir bulguya rastlamayan ekipler, arama faaliyetine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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