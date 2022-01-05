Son dakika haberi! Muğla'da bir kişi metruk binada ölü bulundu

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi, metruk bir binada ölü bulundu.

Armutalan Mahallesi 511 Sokak'ta metruk binada bir kişinin odada hareketsiz yattığını gören vatandaş, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde odadaki kişinin bir hafta önce ölmüş olabileceğini belirledi. Polis ekipleri üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin parmak izi araştırması sonucu Emrah Yeşilöz (43) olduğunu tespit etti.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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