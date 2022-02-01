Son dakika haberi... Muğla'da 42 yıl önce öldürülen 3 ülkücünün kabri tespit edildi

MUĞLA (AA) - Muğla Ülkü Ocakları Başkanlığının yürüttüğü çalışmalarla, 1980'de öldürülen 3 ülkücünün kabrinin tespit edildiği bildirildi.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi Şehit Aileleri Birimi ve Muğla Ülkü Ocakları'nın bölgede çalışmaları sonucunda Hüseyin Dalak, Sadettin Girgen ve Sabahattin Girgin'in kabirlerinin tespit edilerek aileleri ile temas kurulduğu belirtildi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Burak Demirel, gazetecilere, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından ülkücü şehit kabirlerinin gözden geçirilmesi, kabirlerin güncel konumlarının kayda alınması ve şehit aileleri ile görüşülmesi talimatları ile çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda yürüttükleri çalışmalarda Muğla'da 3 ülkücü şehidin kabirlerine ulaştıklarını belirten Demirel, "İlimizde 3 ülkücü şehidimizin kabirlerini tespit ederek ailelerimiz ile temas kurduk. Kabirlerimize ve ailelerimize o dönemlerde hareketimizin içerisinde mücadele eden büyüklerimiz ile birlikte yaptığımız uzun ve gayretli istişareler neticesinde ulaştık. Bu vesile ile yeni kapılarımız ve ailelerimiz oldu. Fethiye Ortaca ve Köyceğiz ilçelerimizde kabirlerimizi daha sonrasında ülkücü şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik." dedi.

?Şehitlerin Muğla için şeref madalyası olduğuna vurgulayan Demirel, şöyle devam etti:

"Bilinmesini isteriz ki uzun zamandır üstünde çalıştığımız ülkücü şehitlerimize ve ailelerimize ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Şehitlerimizin kabirleri ve emanetleri bundan sonra bizlerin namus ve şerefidir. Şehitlerimizin ailelerine ulaşarak onlarla bir araya geldik, şehitlerimizin maneviyatı ile hemhal olduk. Bizlerin görev süresinde Şehitlerimize ve ailelerine ulaştığımız işin gururluyuz. Çok yakın bir zamanda şehitlerimizin kabirlerini ve ailelerini kamuoyu ile paylaşacağız. Bundan sonraki süreçte Muğla Ülkü Ocakları emanetlerini hiç bir zaman yalnız bırakmayacak. Hızlı bir şekilde şehitlerimizin kabirlerinin bakımlarını gerçekleştireceğiz ve yenileyeceğiz. Akabinde ülkücü şehitlerimizin adını yaşatmak adına ilçelerimizde çeşitli girişimlerde bulunacağız."