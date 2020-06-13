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Son dakika haberi! Muğla Büyükşehir'in çiftçilere desteği sürüyor

Son dakika ekonomi haberi... Muğla genelinde tarıma yaptığı yatırımlar ve desteklemelerle dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığın iyileştirilmesi, hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması ve çiftçi girdi maliyetlerinin düşmesi için yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteklemesi yapıyor.

Son dakika haberi! Muğla Büyükşehir'in çiftçilere desteği sürüyor
13.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:16

Muğla genelinde tarıma yaptığı yatırımlar ve desteklemelerle dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığın iyileştirilmesi, hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması ve çiftçi girdi maliyetlerinin düşmesi için yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteklemesi yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yem bitkisi tohumu desteklemelerinden yararlanan Muğlalı çiftçiler, daha fazla yem elde ederek hayvanlarına daha rahat bir şekilde bakıyor. Yüzde 50 hibe ile yem bitkisi tohumu desteği alan çiftçiler, şimdilerde ise tarlalarındaki yem bitkilerini hasat ediyor.

581 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Yerel dokuyu koruyarak vatandaşların üretime yönelik ihtiyaçlarını karşılayan, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğlalı çiftçilerin rahat bir nefes almasını sağlıyor. Bu kapsamda sürdürülebilir kırsal kalkınmasının sağlanması ve hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerin en fazla üretim gideri olan kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla 2015 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğlalı çiftçilere 581 ton yem bitkisi (Tritikale, Arpa, Fiğ ve Yonca ) tohumu dağıtıldı.

Üreten, güçlü bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha az giderle daha çok gelir elde etmeleri için uğraşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın en büyük sıkıntılarından birisi kaba yem. Kaba yemin kaliteli bir şekilde üretilmesi ve ucuza mal edilmesi gerekiyor. Minimum maliyet ile maksimum faydayı sağlayacak şekilde ekim alanlarını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu nedenle dışarıdan yem satın almadan kendi ürettiğimiz yemler ile hayvanlarımızı besleyebilecek ortamı oluşturmamız gerekiyor. Muğla'mızda tarım ve hayvancılıkla uğraşan, üretime katılan tüm üreticilerimizin yanında olmak için uğraşıyor, projeler üretiyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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