Son dakika haberi | Mudurnu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
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Son dakika haberi | Mudurnu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

13.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:37
Son dakika haberi | Mudurnu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede Kovid-19 denetimleri devam ediliyor.

Ekipler, Mudurnu-Nallıhan-Akyazı kara yolu güzergahında oluşturulan kontrol noktasında denetim gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, sürücüleri tedbirlere uyma konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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