Son dakika haberi | Mudurnu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
13.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:37
Gelen son dakika haberlerine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede Kovid-19 denetimleri devam ediliyor.
Ekipler, Mudurnu-Nallıhan-Akyazı kara yolu güzergahında oluşturulan kontrol noktasında denetim gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri, sürücüleri tedbirlere uyma konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin