Son dakika haberleri | MUAYENESİ OLMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE YOLCU TEPKİSİ BU İŞLERİ NEDEN BU SAATE BIRAKIYORSUN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri | MUAYENESİ OLMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE YOLCU TEPKİSİ BU İŞLERİ NEDEN BU SAATE BIRAKIYORSUN

12.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:46

Son dakika habere göre KORONAVİRÜS kontrollü normalleşme sürecinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor.

KORONAVİRÜS kontrollü normalleşme sürecinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Beşiktaş'ta da yapılan denetimlerde otobüs, minibüs ve taksiler tek tek durdurularak denetlendi. Muayenesi olmayan Özel Halk Otobüsüne cezai işlem uygulandı. Şoföre tepki gösteren kadın yolcu Bu işleri neden bu saate bırakıyorsun diye tepki gösterdi.

Kontrollü normalleşme sürecinde koronavirüs denetimleri de tüm hızıyla sürüyor. Denetimler kapsamında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde toplu ulaşım araçları denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

YOLCULAR ŞOFÖRE İSYAN ETTİ

Kontroller kapsamında durdurulan bir Özel Halk Otobüsü'nün muayenesinin olmadığı tespit edildi. Araç sahibine 314 lira cezai işlem uygulandı. Otobüste bekleyen yolcular aşağıya inerek polislerin yanına geldi. Geç kaldığını belirten bir kadın, otobüs sürücüsüne, Bu işleri neden bu saate bırakıyorsun Yazık günah değil mi bu kadar insana. Allah aşkına saat 08.30'u geçti diye tepki gösterdi. Otobüs sürücüsüne bir hafta süre verilmesinin ardından otobüs yolcularla seferine devam etti.

Son dakika haberleri | MUAYENESİ OLMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE YOLCU TEPKİSİ BU İŞLERİ NEDEN BU SAATE BIRAKIYORSUN
Son dakika haberleri | MUAYENESİ OLMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE YOLCU TEPKİSİ BU İŞLERİ NEDEN BU SAATE BIRAKIYORSUN
Son dakika haberleri | MUAYENESİ OLMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE YOLCU TEPKİSİ BU İŞLERİ NEDEN BU SAATE BIRAKIYORSUN
Son dakika haberleri | MUAYENESİ OLMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE YOLCU TEPKİSİ BU İŞLERİ NEDEN BU SAATE BIRAKIYORSUN
Son dakika haberleri | MUAYENESİ OLMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE YOLCU TEPKİSİ BU İŞLERİ NEDEN BU SAATE BIRAKIYORSUN
Son dakika haberleri | MUAYENESİ OLMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE YOLCU TEPKİSİ BU İŞLERİ NEDEN BU SAATE BIRAKIYORSUN
Son dakika haberleri | MUAYENESİ OLMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE YOLCU TEPKİSİ BU İŞLERİ NEDEN BU SAATE BIRAKIYORSUN
Son dakika haberleri | MUAYENESİ OLMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE YOLCU TEPKİSİ BU İŞLERİ NEDEN BU SAATE BIRAKIYORSUN
Son dakika haberleri | MUAYENESİ OLMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE YOLCU TEPKİSİ BU İŞLERİ NEDEN BU SAATE BIRAKIYORSUN
Son dakika haberleri | MUAYENESİ OLMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE YOLCU TEPKİSİ BU İŞLERİ NEDEN BU SAATE BIRAKIYORSUN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Prens Harry Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | MUAYENESİ OLMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE YOLCU TEPKİSİ BU İŞLERİ NEDEN BU SAATE BIRAKIYORSUN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:47:30. #1.15#
title