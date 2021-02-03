Son dakika haberi: MTO turizm sezonuna çevrim içi eğitimlere hazırlanıyor

Marmaris Ticaret Odası (MTO), turizm sezonuna hazırlık için şubat ayı boyunca çevrim içi eğitim verilmesine karar verdi.

MTO, 2021 yılı eğitim takvimini oluşturarak, yaklaşan turizm sezonuna hazırlık yapılması için eğitimleri çevrim içi olarak verecek.

Sorumlu emlak danışmanlığı, işletmeler sosyal medya yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zorunlu hijyen ve LPG dolum ve boşaltım personeli eğitimleri şubat ayı boyunca çevrim içi olarak verilecek. Eğitimlere kayıt yaptırmak için telefonun yanı sıra web sitesinden de başvuru yapılabilecek.

İki yıldır MTO tarafından 4 kez düzenlenen Sorumlu Emlak Danışmanlığı eğitimi, 1-5 Şubat döneminde beşinci kez yapılacak.

-Hijyen eğitimi

Eczacıbaşı Akademi iş birliğinde ücretsiz hijyen eğitimleri vermeye başlayan MTO, 11 Şubat'ta yedinci kez Kovid-19 öncesi ve sonrasında zorunlu hijyen tedbirleri eğitimini başlatacak. Çevrim içi eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

-Sosyal medya

MTO Başkanı Mutlu Ayhan, işletmelerin çoğunun internetten satışa ağırlık verdiğini, yemek siparişlerinde de sosyal medyanın öne çıktığı söyledi.

Salgın sürecinin bazı alışkanlıkları değiştirdiğine dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Yerel işletmelerimizin zincir mağazalarla rekabet edebilmesinde sosyal medya onların avantaj kazanmasına yardımcı olacak. Turizm sektörü dijitale evrilmeye çok müsait. Ancak Marmaris'te faaliyet gösteren yerel işletmelerin kurumsal firmalarla girdiği bu yarışta öne geçebilmesi için daha bilinçli tanıtım yapmaya ihtiyacı var. Sosyal medyanın püf noktalarını öğrenmek özellikle yerel işletmelerimizin çok işine yarayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen