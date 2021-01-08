Son dakika haberi... MTO'dan yeme-içme işletmeleri açılsın HES kodu ile müşteri alınsın önerisi

Son dakika haberler... Marmaris Ticaret Odası (MTO) 9. Meslek Komitesi temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen yeme-içme ve eğlence sektörünün ulaşım ve konaklamada olduğu gibi "Hayat Eve Sığar" HES kodu uygulamasıyla açılması önerisinde bulundu.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) 9. Meslek Komitesi temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen yeme-içme ve eğlence sektörünün ulaşım ve konaklamada olduğu gibi "Hayat Eve Sığar" HES kodu uygulamasıyla açılması önerisinde bulundu.

MTO'dan yapılan açıklamaya göre, Marmaris Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren yiyecek içecek sektörü temsilcilerinden oluşan 9. Meslek komitesi temsilcileri, genel değerlendirmede bulundu.

9. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Öktem, MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, 9. Meslek Komite Üyeleri Abdullah Paksoy, Gülce Civelek ve Genel Sekreter Taşkın Baykara'nın yer aldığı toplantıda, sektöre bağlı pek çok tedarikçi firmanın kısıtlamalar ve yasaklar sebebiyle mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Komite temsilcileri, ek yardımların bir an önce devreye sokulmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan "Hayat Eve Sığar" (HES) uygulamasına bağlı olarak hayata geçirilen HES kodunun özellikle ulaşım ve konaklama sektöründe sıklıkla uygulanmaya başladığını aktaran komite temsilcileri, aynı uygulamanın yeme içme ve eğlence mekanlarında da kullanılabileceği önerisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen