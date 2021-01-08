Son dakika haberi... MTO'dan yeme-içme işletmeleri açılsın HES kodu ile müşteri alınsın önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... MTO'dan yeme-içme işletmeleri açılsın HES kodu ile müşteri alınsın önerisi

08.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:51
Son dakika haberi... MTO'dan yeme-içme işletmeleri açılsın HES kodu ile müşteri alınsın önerisi

Son dakika haberler... Marmaris Ticaret Odası (MTO) 9. Meslek Komitesi temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen yeme-içme ve eğlence sektörünün ulaşım ve konaklamada olduğu gibi "Hayat Eve Sığar" HES kodu uygulamasıyla açılması önerisinde bulundu.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) 9. Meslek Komitesi temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen yeme-içme ve eğlence sektörünün ulaşım ve konaklamada olduğu gibi "Hayat Eve Sığar" HES kodu uygulamasıyla açılması önerisinde bulundu.

MTO'dan yapılan açıklamaya göre, Marmaris Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren yiyecek içecek sektörü temsilcilerinden oluşan 9. Meslek komitesi temsilcileri, genel değerlendirmede bulundu.

9. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Öktem, MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, 9. Meslek Komite Üyeleri Abdullah Paksoy, Gülce Civelek ve Genel Sekreter Taşkın Baykara'nın yer aldığı toplantıda, sektöre bağlı pek çok tedarikçi firmanın kısıtlamalar ve yasaklar sebebiyle mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Komite temsilcileri, ek yardımların bir an önce devreye sokulmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan "Hayat Eve Sığar" (HES) uygulamasına bağlı olarak hayata geçirilen HES kodunun özellikle ulaşım ve konaklama sektöründe sıklıkla uygulanmaya başladığını aktaran komite temsilcileri, aynı uygulamanın yeme içme ve eğlence mekanlarında da kullanılabileceği önerisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Arda Turan İsmail Kartal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Adana Kongre Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... MTO'dan yeme-içme işletmeleri açılsın HES kodu ile müşteri alınsın önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 17:09:12. #1.15#
title