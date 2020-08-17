Son dakika haberi! MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha...
Son dakika 3. sayfa haberi... MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
17.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:21
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." - ANKARA
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Kaynak: İHA