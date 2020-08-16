Son dakika haberi | MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist daha...
Son dakika haberine göre MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
16.08.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:36
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." - ANKARA
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Kaynak: İHA