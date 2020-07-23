Son dakika haberi! MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini... Gelen son dakika haberine göre MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." - ANKARA Kaynak: İHA