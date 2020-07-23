Son dakika haberi! MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini...
Gelen son dakika haberine göre MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
23.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:26
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." - ANKARA
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Kaynak: İHA