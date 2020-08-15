Son dakika haberi | MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 5 terörist gözaltına alındı
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Son dakika haberi | MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 5 terörist gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Son dakika haberi | MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 5 terörist gözaltına alındı
15.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:28

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" denildi.


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Kaynak: DHA

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