Son dakika haberi | MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 5 terörist gözaltına alındı
Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
15.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:28
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" denildi.
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Kaynak: DHA