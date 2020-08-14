Son dakika haberi... MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı
Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
14.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:37
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca ve fedakarca görevini yapmaya devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA