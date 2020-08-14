Son dakika haberi... MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca ve fedakarca görevini yapmaya devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

Kaynak: DHA