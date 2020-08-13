Son dakika haberi... MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
13.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:51
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Bölgede barış ve huzura gölge düşmesine müsaade etmeyeceğiz" denildi.
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Kaynak: DHA