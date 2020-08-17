Son dakika haberi! MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 10 terörist gözaltına alındı
Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 10 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı.
17.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:18
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 10 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
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Kaynak: DHA