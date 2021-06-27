"Yangında şehit düşen Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz"
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"Yangında şehit düşen Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz"

'Yangında şehit düşen Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığınca Marmaris'teki yangın ile ilgili yapılan paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarına birçok personelin katıldığı belirtilerek, "Yangında şehit düşen Orman Genel Müdürlüğü personeli Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı...

Milli Savunma Bakanlığınca Marmaris'teki yangın ile ilgili yapılan paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarına birçok personelin katıldığı belirtilerek, "Yangında şehit düşen Orman Genel Müdürlüğü personeli Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sosyal medya hesabından konu üzerine yapılan paylaşımda, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına bir dozer, bir arazöz, bir pikap, bir su tankeri ve 29 personelimizle destek sağlanmıştır. Yangında şehit düşen Orman Genel Müdürlüğü personeli Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

'Yangında şehit düşen Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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