Son dakika haberi | MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO...
Son dakika haberlerine göre MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı.
10.09.2020 19:23 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:26
MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı."
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Kaynak: AA