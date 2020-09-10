Son dakika haberi | MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO...
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Son dakika haberi | MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO...

Son dakika haberlerine göre MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı.

Son dakika haberi | MSB:
10.09.2020 19:23 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:26

MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı."

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Kaynak: AA

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